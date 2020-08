Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

36,43 EUR -1,17% (06.08.2020, 16:52)



Oslo-Aktienkurs -0,11 %TOMRA Systems-Aktie:

387,70 NOK -0,69% (06.08.2020, 16:25)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (06.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Pandemie habe das Miteinander der Menschen drastisch auf den Kopf gestellt. Abstands- und Hygieneregeln würden soziale Interaktionen bestimmen, was auch zu einem veränderten Konsumbewusstsein führe. Während vor der Coronakrise die Vermeidung von Plastik einen höheren Stellenwert gehabt habe, hätten Hygienekonzepte dafür gesorgt, dass durch Einweg-Produkte wie Masken die bisherigen Fortschritte ins Hintertreffen geraten seien. Gleichzeitig gewinne die Recycling-Industrie an neuem positiven Fahrwasser, wovon auch die norwegische TOMRA Systems profitieren könnte.Es gebe verschiedene Plastik-Arten, die unterschiedliche Recyclingfähigkeiten aufweisen würden. PET-Flaschen würden sich beispielsweise sehr gut recyceln lassen, da sie sortenrein seien und aus ihnen wieder neue Plastikflaschen entstehen könnten. Aber auch die Farbe entscheide darüber, wie gut der darin enthaltene Kunststoff wiederverwertet werden könne. Dunkle Sorten würden dafür sorgen, dass die Recyclingmasse tendenziell dunkler werde, woraus sich schlecht ein heller Grundstoff herstellen lasse.Daher sei es für den Recyclingprozess unabdingbar, hochmoderne Sortieranlagen zu verwenden, die den Umweltanforderungen gerecht werden.Zudem spiele es dem norwegischen Recycling-Spezialisten in die Karten, dass sich auch innerhalb der Europäischen Union das Bewusstsein zur Wiederverwendung ausbreite. Der New Circular Economy Action Plan sehe beispielsweise vor, Lebenszyklen von Produkten zu verlängern. Aktuell werde nur zwei Prozent des gesamten Plastikvorkommens innerhalb eines Jahres wiederverwertet. Aus diesem Grund sehe TOMRA das Potenzial bis 2030, 40 Prozent der weltweit jährlich produzierten Kunststoffverpackungen für das Recycling zu sammeln.Der Bedarf nach hochmodernen Technologien zur effizienten Umsetzung von Sammel- und Sortierlösungen beflügle das Geschäft der Norweger. TOMRA Systems sei in diesem Bereich bestens positioniert. DER AKTIONÄR bleibt daher langfristig optimistisch gestimmt für die TOMRA Systems-Aktie. Der Wert habe zudem im heutigen Handelsverlauf ein neues Allzeithoch erreicht, was einem technischen Kaufsignal entspreche. Die Buffett-Depot-Aktie TOMRA Systems bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link