Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (23.09.2021/ac/a/a)



Im Kampf gegen den Plastikmüll sind die Sammel- und Sortierlösungen von TOMRA Systems (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) gefragt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Norweger hätten sich unter anderem mit innovativen Pfandrücknahme-Automaten erstklassig in einer lukrativen Nische positioniert. Der eingeschlagene Wachstumskurs zeige sich eindrucksvoll in den Zahlen zum zweiten Quartal. TOMRA habe den Umsatz währungsbereinigt um 27 Prozent auf 2,685 Mrd. Norwegische Kronen (0,26 Mrd. Euro) gesteigert. Die Bruttomarge habe um zwei Prozentpunkte auf 45 Prozent verbessert werden können. Das operative Ergebnis (EBITA) sei von 288 Mio. auf 465 Mio. Kronen geklettert. Besonders erfreulich sei der Rekord beim Auftragseingang. Entsprechend hätten die Norweger auch eine neue Bestmarke beim Auftragsbestand erreichen können.Nach Quartalsende habe TOMRA einen weiteren Großauftrag geholt: Die Automaten der Norweger würden nach und nach in etwa 140 Tesco-Märkten in der Slowakei installiert. Doch auch die langfristigen Kurstreiber seien intakt: Das Europäische Umweltbüro (EEB) habe bereits 2018 ein großes Maßnahmenpaket zur Eindämmung der zunehmenden Umweltverschmutzung durch Kunststoffe beschlossen. Die neue Initiative der EU umfasse verschiedene Maßnahmen, darunter auch das Verbot von Plastikgeschirr. Zudem sollten 2025 90 Prozent aller Plastikflaschen per System gesammelt werden. Somit stehe das Geschäft des norwegischen Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen vor einem großen Schub. Die Aktie ist somit eine ideale Langfristanlage, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2021)