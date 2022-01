Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Im Jahr 2003 sei die Pfandpflicht auf bestimmte Getränkeverpackungen in Deutschland eingeführt worden. Das System habe sich seither bewährt und sei mit dem 1. Januar nun sogar ausgeweitet worden. Zudem würden immer mehr Länder planen, Sammellösungen einzuführen, um die von der Europäischen Union (EU) kommunizierten Recycling-Ziele zu erreichen.Fortan gelte das deutsche Pfandsystem auch für alkoholische Getränke und Säfte in Einweg-Kunststoffverpackungen und Dosen sowie auf Milchmischgetränke in Dosen. TOMRA Systems, der wohl prominenteste Fertiger solcher Pfandrücknahmeautomaten, erwarte, dass durch die Ausweitung etwa 85.000 Tonnen zusätzliche Kunststoff- und Aluminiumverpackungen eingesammelt würden. Damit solle die Gesamtmenge der in Leergutautomaten zurückgegebenen Verpackungen auf circa 500.000 Tonnen ansteigen.Im Rahmen einer Pressemitteilung beziehe sich TOMRA Systems auf Angaben der Deutschen Pfandsystem GmbH (DPG), dem Betreiber des Systems, wonach die Gesamtrücklaufquote für Einwegverpackungen in Deutschland bei 98 Prozent liege. Damit lande nicht nur weniger Müll auf den Straßen und Wäldern, sondern damit sei auch eine Kreislaufwirtschaft möglich geworden.Im schwachen Marktumfeld für Tech-Werte sei die TOMRA Systems-Aktie zuletzt ebenfalls unter Druck geraten. Dennoch: Die Performance der letzten Jahre könne sich absolut sehen lassen und auch die langfristigen Aussichten für die Norweger stimmen.Engagierte Anleger bleiben bei der TOMRA Systems-Aktie an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link