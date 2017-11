Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(07.11.2017/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Steve McGarry von der HSBC:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Steve McGarry, Aktienanalyst von HSBC, Investoren die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nunmehr zu reduzieren.Die Analysten der HSBC korrigieren ihre Margenprognosen für TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. nach unten. Dem Unternehmen fehle es an Gewinnwachstum. Abgesehen davon hält Analyst Steve McGarry die Bilanz für überstrapaziert.Die Aktionäre von TEVA würden ein risikoreiches Investment in Händen halten. Eine Kapitalerhöhung zur Verringerung der Schuldenlast würde zu einer Verwässerung führen. Inhaber von Schuldtiteln könnten auf einen Tausch in Eigenkapital bestehen, was ebenso schmerzhaft wäre.Die Analysten von HSBC stufen in ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "reduce" zurück und korrigieren das Kursziel von 26,00 auf 6,00 USD nach unten.Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:10,22 Euro -4,64% (07.11.2017, 17:39)