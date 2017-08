NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.



(16.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Liav Abraham von der Citigroup:Liav Abraham, Aktienanalyst bei der Citigroup, vertritt in Bezug auf die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer aktuellen Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung.TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. müsse die Probleme im Top-Management angehen, die Kreditsituation verbessern und die Preise im Generikageschäft stabilisieren.Ohne Fortschritte bei diesen Aspekten dürfte Wertschöpfung für die Aktionäre schwierig sein, so der Analyst Liav Abraham.Die Analysten der Citigroup stufen in ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 32,00 auf 19,00 USD.Frasnkfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:15,25 Euro +0,12% (16.08.2017, 17:11)Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:15,12 Euro -1,16% (16.08.2017, 17:26)