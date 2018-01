Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Liav Abraham von der Citigroup:Liav Abraham, Aktienanalystin bei der Citigroup, spricht für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer Aktienanalyse nunmehr eine Kaufempfehlung aus.Die Analysten der Citigroup verweisen im Rahmen einer Branchenstudie zum Spezialpharma-Sektor mit Blick auf 2018 auf eine optimistischere Grundhaltung. Eine realistischere Erwartungshaltung am Markt und Pipeline-Katalysatoren würden bei einigen Titeln die Grundlage für einen möglichen Umschwung bereiten.Die Aktien von TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. zählt die Analystin Liav Abraham zu dieser Gruppe. Auf mittlere Sicht weise das Risikoprofil nach oben. Die angekündigten Kosteneinsparungen dürften erfolgreich umgesetzt werden.Die Analysten der Citigroup stufen in ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 16,00 auf 24,00 USD.Frasnkfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:15,98 Euro +0,25% (08.01.2018, 14:05)