Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

15,048 EUR +1,28% (17.08.2017, 14:49)



NYSE-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

17,49 USD -2,67% (16.08.2017, 22:00)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (17.08.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktie: Freier Fall zunächst gestoppt - AktienanalyseDer Pharmakonzern TEVA (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) sieht sich in den USA mit starkem Preisdruck konfrontiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Insofern sei der Zeitpunkt für die gut 40 Mrd. Dollar schwere Übernahme der Generika-Sparte des Botox-Herstellers Allergan denkbar ungünstig gewesen. Der weltgrößte Generikahersteller und Mutter des deutschen Ratiopharm-Konzerns habe im abgelaufenen Quartal Firmenwerte in den USA abschreiben müssen, wodurch unter dem Strich ein Nettoverlust von sechs Mrd. Dollar angefallen sei. Vor Sonderposten habe TEVA einen Gewinn von einer Mrd. Dollar, nach 1,2 Mrd. Dollar im Vorjahr erzielt. Das sei weniger gewesen als von Analysten erwartet. Der Erlös sei wegen des Zukaufs um 13 Prozent auf 5,7 Mrd. Dollar gestiegen.Beim Hauptumsatztreiber, dem Multiple-Sklerose-Medikament Copaxone seien die Erlöse jedoch um zehn Prozent gefallen. Damit noch nicht genug: Das Gesamtjahr werde schwächer ausfallen als gedacht. Der Umsatz solle zwischen 22,8 und 23,2 Mrd. Dollar landen (zuvor: 23,8 bis 24,5 Milliarden). Beim bereinigten Gewinn peile TEVA nun 4,30 bis 4,50 Dollar je Aktie an (zuvor: 4,90 bis 5,30 Dollar). Konsequenz: Die Aktionäre sollten für das abgelaufene Quartal nur noch eine Dividende von 8,5 Cent je Aktie erhalten und damit 75 Prozent weniger als im Vorjahr.Da habe auch die Ankündigung eines verschärften Sparprogramms nichts geholfen: Die TEVA Pharmaceuticals-Aktie sei auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2001 eingebrochen. Allerdings habe die Talfahrt gestoppt, als bekannt geworden sei, dass TEVA über den Verkauf mehrerer Sparten nachdenke, um mit den Einnahmen Schulden abzubauen. Ein Deal solle schon bis Ende August abgeschlossen sein. Das sorgt für Fantasie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" (Ausgabe 32/2017)Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:15,03 EUR +1,96% (17.08.2017, 14:35)