TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmen befindet sich in Israel.

Rye (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Kevin Kedra von Gabelli & Company:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Kevin Kedra, Aktienanalyst vom Investmenthaus Gabelli & Company, die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nur noch zu halten.TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. habe mit der Guidance für 2018 für eine Enttäuschung gesorgt. Mindestens die Hälfte der Umsatzreduktion gehe auf das Konto der Copaxone-Erosion.Um einem anhaltenden Druck im US-Generikageschäft Rechnung zu tragen, senken die Analysten von Gabelli & Company ihre Schätzungen. Die Schuldenhöhe erhöhe den Druck auf die zuletzt geänderten Kreditvereinbarungen, so der Analyst Kevin Kedra.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Gabelli & Company den Titel von "buy" auf "hold" zurück und schätzen den Fair Value auf 19 USD.