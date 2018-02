Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

15,37 Euro +1,05% (12.02.2018, 14:36)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 18,86 +1,34% (12.02.2018, 14:38, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(12.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Randall Stanicky von RBC Capital Markets:Randall Stanicky, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nunmehr die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Kursverluste bei den Aktien von TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. im Anschluss an die Bekanntgabe der Guidance für 2018 habe die Debatte um die EBITDA-Ziele für 2018 beendet. Die Analysten von RBC Capital Markets sehen auf dem aktuellen Kursniveau kaum noch Abwärtsrisiken.Analyst Randall Stanicky weist aber gleichwohl auf das nur geringe Vertrauen in das längerfristige Gewinnwachstum hin. Die erwartete Verzögerungen bei fremanezumab stele TEVA Pharmaceuticals immer noch vor Herausforderungen. Der sog. "Bull Case" sei mit einer Entschuldung verbunden. Diesen Weg zu gehen werde Zeit brauchen und sei nicht ohne Risiken.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel von "underperform" auf "sector perform" hoch und heben das Kursziel von 13,00 auf 18,00 USD an.Börsenplätze TEVA Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:15,38 Euro +4,63% (12.02.2018, 14:22)