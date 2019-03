Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

Toronto (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst Gary Nachman von BMO Capital Markets:Gary Nachman, Aktienanalyst von BMO Capital Markets, äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung.TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. komme mit der Turnaroundstrategie aus Kosteneinsparungen, einer Stabilisierung des Generikageschäfts in den USA und der Markteinführung von Spezialtherapeutika wie Austedo und Ajovy voran.Das Copaxone-Geschäft habe allerdings weiterhin mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Die Pipeline von TEVA Pharmaceutical ist nach Ansicht der Analysten von BMO Capital Markets nicht ausreichend stark um ein robustes Wachstumsprofil sicherzustellen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Bewertung des Titels. Analyst Gary Nachman sorgt sich außerdem um die hohe Schuldenlast, die in den nächsten Jahren auf den Aktienkurs drücken könnte.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse beginnen die Analysten von BMO Capital Markets die Coverage mit einem "market perform"-Rating und einem Kursziel von 18,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:13,80 Euro -3,29% (28.03.2019, 16:47)