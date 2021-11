NYSE-Aktienkurs TAL Education ADR-Aktie:

4,055 USD +4,24% (08.11.2021, 16:57)



ISIN TAL Education ADR-Aktie:

US8740801043



WKN TAL Education ADR-Aktie:

A1C7VE



Ticker-Symbol TAL Education ADR-Aktie:

IZZ



NYSE Ticker-Symbol TAL Education ADR-Aktie:

TAL



Kurzprofil TAL Education Group:



TAL Education Group (ISIN: US8740801043, WKN: A1C7VE, Ticker-Symbol: IZZ, NYSE Ticker-Symbol: TAL) ist eine Holdinggesellschaft für eine Gruppe von Unternehmen, die Nachhilfeprogramme für Grund- und Sekundarschüler in der Volksrepublik China (VR China) anbietet. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Nachhilfeunterricht für Kindergartenkinder der zwölften Klasse (K-12) an, der die wichtigsten akademischen Fächer abdeckt, darunter unter anderem Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Geographie, Politikwissenschaft, Englisch und Chinesisch.



Sie bietet auch Beratungsdienste für Auslandsstudien und Vorbereitungskurse für große standardisierte Tests an und betreibt mehrere Online-Community-Plattformen, darunter www.jzb.com (zusammen mit der Anwendung Jiazhang Bang (App)) und www.mmbang.com (zusammen mit der Anwendung Mama Bang). Die Hauptmarken des Unternehmens sind Xueersi, Mobby, Firstleap, Izhikang und Shunshun Liuxue. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte hauptsächlich in Festlandchina und Hongkong. (08.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAL Education-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von TAL Education Group (ISIN: US8740801043, WKN: A1C7VE, Ticker-Symbol: IZZ, NYSE Ticker-Symbol: TAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TAL Education sei der größte Anbieter von Nachhilfe in China gewesen. Dann habe China gesagt, dass man den Markt nicht mehr wolle. Die Aktie sei daraufhin von 90 auf knapp 4 USD eingebrochen. Heute sei es wieder zu einem irren Anstieg gekommen. Verschiedene Medien hätten nämlich geschrieben, dass es wohl eine neue Entwicklung in China gebe. Es sollten Lizenzen für den Nachhilfeunterricht verteilt werden. Die Experten von "Der Aktionär" sind skeptisch, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur TAL Education-Aktie. (Analyse vom 08.11.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TAL Education ADR-Aktie:3,54 EUR +5,99% (08.11.2021, 17:09)