Börsenplätze TAL Education ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TAL Education ADR-Aktie:

4,12 EUR -19,22% (26.07.2021, 11:52)



NYSE-Aktienkurs TAL Education ADR-Aktie:

6,00 USD -70,76% (23.07.2021)



ISIN TAL Education ADR-Aktie:

US8740801043



WKN TAL Education ADR-Aktie:

A1C7VE



Ticker-Symbol TAL Education ADR-Aktie:

IZZ



NYSE Ticker-Symbol TAL Education ADR-Aktie:

TAL



Kurzprofil TAL Education Group:



TAL Education Group (ISIN: US8740801043, WKN: A1C7VE, Ticker-Symbol: IZZ, NYSE Ticker-Symbol: TAL) ist eine Holdinggesellschaft für eine Gruppe von Unternehmen, die Nachhilfeprogramme für Grund- und Sekundarschüler in der Volksrepublik China (VR China) anbietet. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Nachhilfeunterricht für Kindergartenkinder der zwölften Klasse (K-12) an, der die wichtigsten akademischen Fächer abdeckt, darunter unter anderem Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Geographie, Politikwissenschaft, Englisch und Chinesisch.



Sie bietet auch Beratungsdienste für Auslandsstudien und Vorbereitungskurse für große standardisierte Tests an und betreibt mehrere Online-Community-Plattformen, darunter www.jzb.com (zusammen mit der Anwendung Jiazhang Bang (App)) und www.mmbang.com (zusammen mit der Anwendung Mama Bang). Die Hauptmarken des Unternehmens sind Xueersi, Mobby, Firstleap, Izhikang und Shunshun Liuxue. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte hauptsächlich in Festlandchina und Hongkong. (26.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAL Education-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TAL Education Group (ISIN: US8740801043, WKN: A1C7VE, Ticker-Symbol: IZZ, NYSE Ticker-Symbol: TAL) unter die Lupe.Es sei ein beispielloses Vorgehen: Die chinesische Führung radiere den Markt für Schülernachhilfe im eigenen Land aus. Börsennotierte Unternehmen aus dem Sektor hätten von ihren Hochs inzwischen bis zu 98 Prozent ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt. Die Folgeschäden könnten noch viel schlimmer sein.Bereits am Freitag sei die Verunsicherung groß gewesen, nun gebe es Gewissheit: China zwinge den privaten Bildungssektor zum Teil in die Gemeinnützigkeit. Mit Schülernachhilfe dürfe kein Gewinn mehr erzielt werden. Börsengänge und Investorengelder seien künftig tabu. Nachhilfe für Kinder unter sechs Jahren werde verboten. Unter anderem werde auch das Unterrichten ausländischer Lehrpläne untersagt. Ausländische Lehrer außerhalb Chinas dürfen nicht angestellt werden.Der E-Learning-Markt in China sei zuletzt rund 100 Milliarden Dollar schwer gewesen. Der Nachhilfe-Sektor sei "vom Kapital gekapert" worden, habe es in einer Mitteilung des chinesischen Bildungsministeriums geheißen. China wolle nun staatliche Online-Bildungsdienste verbessern und kostenlos anbieten.Die Aktienkurse börsennotierter Unternehmen wie TAL Education und New Oriental seien bereits in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten und am Freitag in Erwartung der neuen Vorgaben zum Teil rund 50 Prozent eingebrochen. Der Crash setze sich heute zunächst fort: TAL Education verliere rund 45 Prozent."Der Aktionär" wird fortlaufend berichten und das Thema in seiner kommenden Ausgabe ausführlich aufgreifen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link