Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp 3 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (26.04.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) von "halten" auf "kaufen" herauf.Der Jahresauftakt von TAKKT sei enttäuschend ausgefallen. Negative Währungseffekte, weniger Arbeitstage in Europa und eine anhaltend schwache Nachfrage bei der Hubert Gruppe hätten die Umsatzentwicklung belastet. Per saldo sei der Konzernumsatz um 4,4% auf 276 Mio. EUR gesunken (LBBWe: 280 Mio. EUR). Organisch habe das Minus 1% betragen. Regional sei erneut das Segment Amerika mit organisch -2,8% yoy deutlich schwächer gewesen als das Segment Europa, das ein kleines organisches Umsatzplus von 0,6% habe erzielen können. Die EBITDA-Marge sei in beiden Segmenten gesunken, wobei auch hier der Rückgang in Amerika von 12,8% auf 9,0% stärker ausgefallen sei als in Europa (14,0% nach 16,8% im Vorjahr). Auf Konzernebene sei die EBITDA-Marge um 3,4%-Punkte auf 12,1% gesunken, was absolut einem EBITDA von 33,4 Mio. EUR entspreche (LBBWe: 35,5 Mio. EUR).Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei vom Management bestätigt worden (Umsatz organisch + 2 bis 4%, EBITDA-Marge zwischen 12 und 15%). Hofmann habe seine Umsatzprognose vor dem Hintergrund der Q1-Zahlen leicht von 1,16 Mrd. auf 1,14 Mrd. EUR gesenkt und auch die erwartete EBITDA-Marge von 13,6% auf 13,4% reduziert. Seine EPS-Schätzung für 2018 betrage nunmehr 1,33 EUR nach bisher 1,39 EUR.Mangels einer aussagekräftigen Peergroup habe der Analyst den fairen Wert der Aktie aus den historischen Bewertungsmultiplikatoren abgeleitet. Auf Basis der leicht reduzierten Schätzungen ergebe sich daraus ein fairer Wert von 20 EUR (bisher 22 EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TAKKT-Aktie: