Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) fungiert als Holding eines diversifizierten Immobilienkonzerns, dessen Aktivitäten sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich wie auch den kompletten Dienstleistungssektor umfassen. Der Fokus der Gesellschaft liegt dabei auf dem deutschen Immobilienmarkt und hier vor allem auf Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen. Auf Bestandshaltung und Asset Management ausgerichtet, realisiert der Konzern Wertsteigerungspotenziale innerhalb des Portfolios. (23.02.2017/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Kai Klose von der Berenberg Bank:Kai Klose, Aktienanalyst der Berenberg Bank, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Immobilienkonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF).Die TAG Immobilien AG habe ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Der Aktienanalyst spreche von starken Resultaten der TAG Immobilien AG. Auf der Ergebnisseite habe die TAG Immobilien AG positiv überrascht. Die Prognose der TAG Immobilien AG sei erhöht worden.Kai Klose, Aktienanalyst der Berenberg Bank, hält in einer aktuellen TAG Immobilien-Aktienanalyse am "buy"-Rating mit einem Kursziel von 15 Euro fest. (Analyse vom 23.02.2017)XETRA-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:12,975 EUR +0,19% (23.02.2017, 15:29)