XETRA-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

16,34 EUR +1,18% (19.01.2018, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

16,34 EUR +1,18% (19.01.2018, 13:50)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) fungiert als Holding eines diversifizierten Immobilienkonzerns, dessen Aktivitäten sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich wie auch den kompletten Dienstleistungssektor umfassen. Der Fokus der Gesellschaft liegt dabei auf dem deutschen Immobilienmarkt und hier vor allem auf Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen. Auf Bestandshaltung und Asset Management ausgerichtet, realisiert der Konzern Wertsteigerungspotenziale innerhalb des Portfolios. (19.01.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF).Das Unternehmen habe nach neun Monaten 2017 Mieteinnahmen in Höhe von EUR 218,0 Mio. generiert (6,2% höher als im Vorjahr). Das Mietergebnis sei von EUR 164,9 Mio. auf EUR 183,6 Mio. angestiegen. Die FFO (Funds From Operations) habe im Zeitraum von Januar bis September 2017 einen Wert von EUR 93,2 Mio. (+33,3%) gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 69,9 Mio. ausgewiesen. Der FFO je Aktie sei auf EUR 0,64 (Vorjahr: EUR 0,52) gewachsen.Immobilienaktien würden von dem Anlagenotstand der Anleger wegen der Niedrigzinspolitik der EZB profitieren, sie böten eine relativ attraktive Dividendenrendite. Anhaltend hohe Nachfrage sorge auf dem deutschen Immobilienmarkt für steigende Preise und Mieten. Wegen der günstigen Rahmenbedingungen trotz der schon anspruchsvollen Bewertungen bestätige der Analyst das Sektor-Rating mit "neutral".Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie: