Börsenplätze Systemair-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Systemair-Aktie:

33,60 EUR -0,74% (27.08.2021, 08:23)



Stockholm-Aktienkurs Systemair-Aktie:

354,60 SEK -12,36% (27.08.2021, 18:00)



ISIN Systemair-Aktie:

SE0002133975



WKN Systemair-Aktie:

A0M28W



Ticker-Symbol Deutschland Systemair-Aktie:

52S



Kurzprofil Systemair AB:



Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol Deutschland: 52S) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lüftungsprodukten und -lösungen beschäftigt. Die Produkte werden unter den Marken Systemair, Fantech, Frico und VEAB vertrieben. Systemair umfasst hauptsächlich Lüftungsprodukte wie Ventilatoren, Lüftungsprodukte, Kühler und Lüftungsgeräte; Fantech entwickelt, entwirft und vermarktet Lösungen für Wohn- und Geschäftshäuser in Nordamerika; Frico konzentriert sich auf Luftschleier und Heizprodukte, und VEAB konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Heizprodukten für Lüftungssysteme, bewegliche und stationäre Ventilatorheizungen sowie Entfeuchtungssysteme.



Das Unternehmen ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Nordamerika, Südamerika, dem Mittleren Osten, Asien, Afrika und Australien tätig. Das Unternehmen betreibt unter anderem Airwell, Alitis, Kolektor Koling doo, FRIVENT Luft- & Warmetechnik GmbH und Viking Air Conditioning Pty Ltd. (27.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Systemair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol Deutschland: 52S) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spezialist für Lüftungstechnik und -systeme habe seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 vorgelegt. Die Ergebnisse seien an der Börse alles andere als gut angekommen, die Aktie habe daraufhin gut zwölf Prozent an Wert verloren. Allerdings seien die Papiere von Systemair bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage stark gelaufen.Im Berichtszeitraum hätten sich die Nettoverkäufe um 9,1 Prozent auf 2,29 Milliarden Schwedische Kronen (0,22 Milliarden Euro) erhöht, das organische Wachstum habe 13,3 Prozent betragen.Das EBIT sei von 182 Millionen Kronen im Vorjahr auf 210 Millionen Kronen (20,5 Millionen Euro) gestiegen. Unter dem Strich habe Systemair im Auftaktquartal des Fiskaljahres 2021/22 einen Gewinn je Aktie von 2,98 Kronen (0,29 Euro) erzielt. Im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor habe noch ein Ergebnis von 1,57 Kronen pro Papier in den Büchern gestanden.Darüber hinaus habe die Hauptversammlung einen Aktiensplit im Verhältnis von 4:1 gebilligt. Wann dieser umgesetzt werde, stehe noch nicht fest.Die im Vorfeld angefallenen Kursgewinne habe die Systemair-Aktie wieder abgegeben. Langfristig würden die Aussichten für das schwedische Unternehmen stimmen. Wer investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Ein Stopp bei 27,00 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link