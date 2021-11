Wien (www.aktiencheck.de) - SynBiotic (ISIN: DE000A3E5A59, WKN: A3E5A5, Ticker-Symbol: SBX) dürfte mit seiner starken Marktstellung am europäischen Cannabinoid-Markt entlang der gesamten Wertschöpfungskette gut positioniert sein, um von einer möglichen Legalisierung des Cannabiskonsums für Genusszwecke zu profitieren, welche sich auch im Koalitionspapier der künftigen deutschen Bundesregierung befindet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Im Tagesverlauf sei die Aktie um 33% auf EUR 29 gesprungen. Im nachbörslichen Handel habe die SynBiotic-Aktie das Plus auf 51% (EUR 32) ausgebaut.



Der Koalitionsvertrag sehe weiters vor, dass zwei Prozent der deutschen Landfläche für Onshore-Windparks definiert werden sollten, wovon etwa der Windkraftanlagenbauer Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) (+7,5%) profitieren sollte. Ab dem nächsten Jahr wolle die neue Regierung zudem bürokratische Hürden abbauen und Genehmigungsverfahren beschleunigen. (26.11.2021/ac/a/m)



