Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (15.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) von 69 auf 73 Euro.Der Holzmindener Konzern habe das bereits in Q1 hohe Wachstumstempo im zweiten Quartal 2018 nochmals beschleunigen und den Umsatz organisch kräftig steigern können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Entscheidung des Managements für dieRückwärtsintegration durch den Aufbau einer eigenen Rohstoffbasis erweise sich nun angesichts von am Markt herrschenden Engpässen bei bestimmten Rohstoffen als strategischer Vorteil. Nicht zuletzt darauf sei die Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2018 zurückzuführen. Dennoch habe auch bei Symrise die Erhöhung der Rohstoffkosten neben negativen Währungseffekten die Gewinnentwicklung gebremst. Die Rentabilität bewege sich jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Bei Kursen der Symrise-Aktie auf Rekordniveau und einer bereits recht hohen Bewertung fehle Strauß derzeit die Fantasie, um das Papier trotz der guten Geschäftsperspektiven zum Kauf zu empfehlen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bleibt daher in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Symrise-Aktie und ehöht das Kursziel von von 69 auf 73 Euro. (Analyse vom 15.08.2018)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie78,66 EUR -2,16% (15.08.2018, 15:25)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:78,66 EUR -2,29% (15.08.2018, 15:25)