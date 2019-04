Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

81,92 EUR -0,36% (04.04.2019, 09:43)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktie auf Rekordfahrt - AktienanalyseDer Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) bleibt weiter im Wachstumsmodus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um 5,3 Prozent auf 3,15 Mrd. Euro gestiegen. Wechselkurseffekte sowie Übernahmen und Verkäufe herausgerechnet, habe das Plus sogar bei 8,8 Prozent und damit über der Unternehmensprognose gelegen. Vor allem in den Schwellenländern in Asien (plus 12,4 Prozent) und Lateinamerika (plus 16,2 Prozent) habe das niedersächsische Unternehmen punkten können. Aber auch das Geschäft in den Regionen EAME und Nordamerika habe sich erfreulich entwickelt (plus 6,4 bzw. 6,1 Prozent). Beim operativen Gewinn seien die Holzmindener wegen gestiegener Rohstoffkosten dagegen auf der Stelle getreten. Die EBITDA-Marge sei daher von 21 auf 20 Prozent gesunken. Und auch 2019 seien zumindest ergebnisseitig keine großen Sprünge zu erwarten: Zwar wolle Symrise erneut stärker wachsen als der Markt, die Marge solle allerdings erneut "nur" rund 20 Prozent erreichen. Analysten hätten im Schnitt 20,6 Prozent auf dem Zettel gehabt.Die Symrise-Aktie habe daher zunächst negativ reagiert, sei dann aber ins Plus gedreht. Daran seien die Aussagen von Firmenchef Heinz-Jürgen Bertram sicher nicht ganz unschuldig gewesen. "Wir sind weit davon ab, in Moll zu singen", sagte der Manager mit Blick auf die trüberen Konjunkturaussichten. "Das Gute ist: Gegessen und getrunken wird immer." Analysten Gunther Zechmann vom Analysehaus Bernstein hätten zudem darauf hingewiesen, dass Symrise seine Ziele traditionell eher vorsichtig formuliere. Er gehe daher davon aus, dass das Unternehmen die eigenen Prognosen komfortabel erreichen dürfte.Die Tatsache, dass Symrise vor allem Bereiche wie die Kosmetik und Lebensmittelindustrie beliefere, die von konjunkturellen Schwankungen weniger betroffen seien, spiegele sich auch an der Börse wider. Während viele Chemiewerte kräftig hätten Federn lassen müssen, habe die Symrise-Aktie im erst im März ein neues Rekordhoch markiert - ein klares Kaufsignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie81,96 EUR -0,36% (04.04.2019, 09:40)