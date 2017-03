ISIN Symrise-Aktie:

Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more... (14.03.2017/ac/a/d)

Hannover (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF).Der Holzmindener Konzern habe für das Geschäftsjahr 2016 Rekordzahlen vorlegen können, mit denen die Unternehmensziele übertroffen worden seien und die im Rahmen des von Thomson Reuters ermittelten Analystenkonsens gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz des schwieriger werdenden Umfelds sei die Symrise AG seiner Meinung nach dank ihrer Erfahrung im Umgang mit volatilen Rohstoffpreisen und geopolitischen Risiken gut aufgestellt, um weiter zu wachsen und dabei hochprofitabel arbeiten zu können. Damit lasse sich die traditionell hohe Bewertung der Symrise-Aktie rechtfertigen.Da die Notierung aktuell noch deutlich unter den historischen Höchstständen liegt, bestätigt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Symrise-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 68 Euro. (Analyse vom 14.03.2017)Börsenplätze Symrise-Aktie:58,66 EUR -1,25% (14.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie59,25 EUR -0,41% (14.03.2017, 21:41)