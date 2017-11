ISIN Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (08.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF), erhöht aber das Kursziel von 66 auf 70 Euro.Der Holzmindener Konzern bleibe auf Wachstumskurs, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Besonders erfreulich sei, dass sich die positive Entwicklung im dritten Quartal nach einem eher verhaltenen ersten Halbjahr beschleunigt habe. Der verstärkte Gegenwind von der Währungsseite habe durch höhere organische Wachstumsraten mehr als ausgeglichen werden. Gleichzeitig sei die Rentabilität auf einem hohen Niveau gehalten worden. Mit der Bestätigung des Ausblicks für 2017 und der mittelfristigen Ziele habe der Vorstand zudem unterstrichen, dass er von einer Fortsetzung des Wachstumstrends ausgehe. Auch Strauß sehe günstige Perspektiven für die Symrise AG. Nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen verbleibe allerdings kein ausreichendes Kurspotenzial mehr für eine Kaufempfehlung.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat daher in einer aktuellen Aktienanalyse die Symrise-Aktie von "kaufen" auf "halten" herabgestuft und das Kursziel von 66 auf 70 Euro angehoben. (Analyse vom 08.11.2017)