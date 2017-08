Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more (11.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF).Das Q2-Zahlenwerk sei insbesondere beim EBITDA schwächer ausgefallen als erwartet, was auf eine schwächere Nachfrage bei Scent & Care zurückzuführen gewesen sei. Der Ausblick für 2017 sei für die EBITDA-Marge erhöht worden (über (bisher: rund) 20%).Der Titel habe am Tag der Zahlenbekanntgabe leicht zulegen können (09.08.: +2%), obwohl die Entwicklung beim EBITDA schwächer ausgefallen sei als erwartet. Eine EBITDA-Marge von über 20% sei zudem bereits erwartet worden (bisherige Analystenerwartung: 21,5%; Marktkonsens: 21,5%). Das Umsatzwachstum dürfte nach Meinung des Analysten nun nur noch unwesentlich höher ausfallen als das erwartete Marktwachstum.Weininger habe seine EPS-Prognosen gesenkt (2017e: 2,15 (alt: 2,20) Euro; 2018e: 2,33 (alt: 2,40) Euro).Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie:59,10 EUR +0,46% (11.08.2017, 12:03)