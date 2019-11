L&S-Aktienkurs Swisscom-Aktie:

462,00 EUR +1,63% (01.11.2019, 10:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swisscom-Aktie:

510,00 CHF +1,19% (01.11.2019, 09:51)



ISIN Swisscom-Aktie:

CH0008742519



WKN Swisscom-Aktie:

916234



Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SWJ



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SCMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swisscom-Aktie:

SWZCF



Kurzprofil Swisscom:



Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen nahe der Hauptstadt Bern. Außerhalb der Schweiz ist Swisscom vor allem in Italien präsent. Das Tochterunternehmen Fastweb ist dort einer der größten Breitbandanbieter. Über 21.600 Mitarbeitende erzielten im ersten Quartal 2016 einen Umsatz von CHF 2,89 Mrd. Swisscom gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Schweiz und Europas. (01.11.2019/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Swisscom-Aktienanalyse von Analyst Mark Dietheim von Vontobel Research:Mark Dietheim, Analyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) von CHF 487 auf 490.Prognosenanpassung infolge 3Q19-Zahlen: Dietheim habe in seinen GJ19-Schätzungen die schwächere Umsatzentwicklung im 3Q bei "Sonstige" (Verlust eines Vertrags) sowie Währungseffekte berücksichtigt, was eine 0,6% tiefere GJ19-Umsatzprognose ergibt. Seine Umsatzprognose für das GJ20 bleibe auf Konzernebene weitgehend unverändert, da er erwarte, dass der Negativtrend im Service-Bereich (z. B Fixed-Voice-Verluste, Auswirkungen durch FMC) im GJ20 weniger stark ausfallen werde. Seine EBITDA-Prognosen für GJ19/GJ20 seien aufgrund der besser als erwarteten Kosteneinsparungen im Bereich IT/Networks und der höheren Wholesale-EBITDA-Beiträge leicht gestiegen. Der bereinigte Nettogewinn - ohne Auswirkungen durch Neubewertung latenter Ertragssteuern - sei im GJ19 wegen höherer Vertriebs-und Verwaltungskostenannahmen leicht gesunken, aber für das GJ20 wegen der niedrigeren Zinsbelastung nahezu unverändert.Die Umsatzentwicklung im 3Q19 habe nach wie vor ein durch Preisdruck (B2B) und hohe Verkaufsförderungsaktivitäten (B2C) geprägtes Binnenumfeld widergespiegelt, teilweise ausgeglichen durch ein solides Wachstum bei Fastweb. Der negative Umsatztrend dürfte Anfang 2020 langsam nachlassen, während die Verkaufsförderungsaktivitäten hoch bleiben dürften. Trotzdem dürften die gute Kostenkontrolle und die Migration auf All-IP die EBITDA-Entwicklung unterstützen.Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Votum für die Swisscom-Aktie mit einem leicht von CHF 487 auf 490 angehobenen Kursziel. (Analyse vom 01.11.2019)Börsenplätze Swisscom-Aktie: