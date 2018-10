Börsenplätze Swisscom-Aktie:



Kurzprofil Swisscom:



Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF) ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen nahe der Hauptstadt Bern. Außerhalb der Schweiz ist Swisscom vor allem in Italien präsent. Das Tochterunternehmen Fastweb ist dort einer der größten Breitbandanbieter. Über 21.600 Mitarbeitende erzielten im ersten Quartal 2016 einen Umsatz von CHF 2,89 Mrd. Swisscom gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Schweiz und Europas. (16.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swisscom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie von Swisscom (ISIN: CH0008742519, WKN: 916234, Ticker-Symbol: SWJ, SIX Swiss Ex: SCMN, Nasdaq OTC-Symbol: SWZCF).Gestern hätten Gerüchte im Markt kursiert, dass Swisscom derzeit die strategischen Optionen für Fastweb prüfe. Offenbar sei auch eine Fusion mit der italienischen Einheit von CK Hutchison, Wind Tre, diskutiert worden - ohne aber eine konkrete Vereinbarung anzustreben. Swisscom selbst habe sich bisher nicht dazu geäußert.Der Analyst prognostiziere für Fastweb einen Umsatz 2018 von EUR 2 Mrd. (CHF 2,35 Mrd.) sowie ein EBITDA von EUR 685 Mio. (CHF 788 Mio.). Berücksichtige man den Investitionsaufwand von EUR 600 Mio. (CHF 690 Mio.), resultiere noch ein opFCF von ca. CHF 100 Mio. Dem stehe ein geschätzter opFCF von Swisscom Schweiz von rund CHF 1,8 Mrd. gegenüber.Fastweb trage derzeit ca. 20% zum Konzern-EBITDA bei; unter Berücksichtigung seines hohen Kapitalbedarfs schätze der Analyst den Wert (EV) der Geschäftseinheit auf max. CHF 4,5 bis 4,8 Mrd. (= 5,7 bis 6,0Faches des EBITDA). Fastwebs Nettoinventarwert habe per Ende 2017 bei CHF 3,4 Mrd. gelegen (davon CHF 0,6 Mrd. Goodwill).Bei der jüngst durchgeführten Frequenzauktion habe sich Fastweb einen Anteil (1 x 200 MHz) am 26 GHz-Frequenzband für EUR 33 Mio. gesichert, während die Konkurrenz über EUR 6,5 Mrd. vor allem für den Zugang zum 700 MHz- und 2,6 GHz-Band ausgegeben habe.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Swisscom-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 464,00. (Analyse vom 16.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link