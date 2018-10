SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

CHF 88,26 -2,88% (11.10.2018, 11:57)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (11.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Auswirkungen des Hurrikans Michael: Die vorläufigen Schätzungen der Versicherungsschäden von Corelogic würden sich auf USD 2 Mrd. bis USD 4,5 Mrd. ohne die Hochwasserschäden belaufen, die im Rahmen des NFIP-Programms versichert seien. Davon würden bis zu USD 3 Mrd. auf Schäden an Wohngebäuden und bis zu USD 1 Mrd. auf Schäden an Gewerbeanlagen entfallen. Ausgehend von diesen sehr frühen Schätzungen, die sich noch entwickeln würden, erwarte der Analyst für Swiss Re eine Belastung von etwa USD 100 Mio. In H1/2018 hätten Swiss Re praktisch gar keine Schäden aus Naturkatastrophen entstanden, und in Q3/2018 lägen sie nach seinen Schätzungen immer noch unter den Erwartungen.Auf der Grundlage weniger großer Ereignisse wie der Taifune in Asien/Japan, der Dürre in Europa und jetzt des zweiten Hurrikans in den USA erwarte der Analyst jetzt trotz der hohen Rückversicherungskapazität positive Einflüsse auf die Preisentwicklung. Die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten werde wahrscheinlich die Kapazität etwas reduzieren und die Preise möglicherweise stärker stützen als die bisherigen Naturkatastrophen in diesem Jahr.Einschließlich der recht soliden erwarteten Ergebnisse für Q3/2018 sehe der Analyst die Dividenden von Swiss Re auf einem guten Weg. Derzeit sei mit einer erfreulichen Rendite von 6,0% zu rechnen.Hurrikan Michael erhöhe noch einmal die Naturkatastrophenbilanz, aber einschließlich der Schadensfälle in Q3/2018 dürften unter dem Naturkatastrophenbudget des GJ18E von USD1,1 Mrd. bleiben. Eine Anpassung der EPS-Schätzungen sei daher nicht erforderlich. Nach Erachten des Analysten werde die Preisgestaltung im Rückversicherungsgeschäft unterstützt werden durch eine ganze Reihe von Naturkatastrophen in den letzten Monaten, kombiniert mit Turbulenzen an den Finanzmärkten. Der Titel werde zum 0,89fachen Buchwert und dem 10,2fachen EPS für GJ 2019E gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:77,12 EUR -3,24% (11.10.2018, 11:36)