ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (10.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Am vergangenen Wochenende habe das Reinsurance Rendez-Vous in Monte-Carlo stattgefunden, als Auftakt für die groß angelegten P&C-Erneuerungsgespräche vom Januar 2019. Momentan sehe es gemäß Swiss Re so aus, als würden die Preise mehr oder weniger stabil bleiben - vorausgesetzt, es komme in diesem Jahr nicht noch zu einem Großereignis. Dies entspreche der Einschätzung anderer Marktteilnehmer und sei damit nicht geeignet, den P&C-Rückversicherungs-ROE anzukurbeln.Wachsender Markt: Swiss Re mache eine globale Versicherungslücke bei den Lebensversicherungen von USD 800 Mio. aus - eine potenzielle Wachstumsquelle für die (Rück-)Versicherungsbranche. Auch in den Augen des Analysten befinde sich der Rückversicherungsmarkt wieder auf Wachstumskurs, gestützt durch i) die steigenden Zessionsraten in der Branche sowie ii) das allg. Wirtschaftswachstum, das auch auf die (Rück-)Versicherungsprämien durchschlage. Dies dürfte den künftigen Schadenquoten und damit auch dem Gewinnniveau zugutekommen.Die positive Anlagebeurteilung des Analysten stütze sich somit auf i) die sich moderat verbessernden Konditionen im P&C-Rückversicherungsmarkt, ii) die soliden Gewinne aus dem wachsenden L&H-Rückversicherungsmarkt sowie iii) das solide Wachstum im Open-Book-Geschäft (iptiQ u. potenzielle Partnerschaften). Darüber hinaus stelle das Risiko-Rendite-Profil einer der solidesten Bilanzen in der gesamten Rückversicherungsbranche nach wie vor einen Trumpf dar.Angesichts der überaus attraktiven Dividende und dem unter dem Buchwert liegenden Bewertungsniveau hält Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, an seinem "buy"-Rating für die Swiss Re-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 101. (Analyse vom 10.09.2018)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:78,06 EUR +0,03% (10.09.2018, 09:04)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:88,08 CHF +0,78% (10.09.2018, 10:33)