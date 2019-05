SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (24.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) weiterhin zu kaufen.Analysten-/Investoren-Veranstaltung gestern in London: Zu den Hauptthemen hätten Life Capital (iptiQ) gezählt, die Wachstumsaussichten in Asien sowie Risiken und Chancen in der Unfallsparte. Man ging auf eine wesentliche Anlegersorge ein: Die Reserven scheinen bei P&C Reinsurance höher zu sein als bei CorSo, sodass ein Übergreifen der Probleme unwahrscheinlich erscheint, so der Analyst von Vontobel Research. Das seien zwar gute Nachrichten, aber das Unternehmen müsse noch immer die Mängel bei Corporate Governance und Underwriting-Standards erklären.Life Capital: iptiQ sei ein B2B2C-Geschäft (über Vertriebsstellen verkaufte White-Label-Einzelversicherungen). Die Unternehmensleitung sehe die Chance, langfristig Prämien in Höhe von USD 30 Mrd. zu generieren. Sehr grobe Schätzung: Das Unternehmen könnte in fünf Jahren einen Umsatz von USD 1 Mrd. erreichen. Momentan sei eine Wertermittlung schwierig. Nähere Details werde es nach der Ausgliederung von ReAssure geben.Asien: 40% der Prämien auf wirtschaftlicher Basis. Wachstumsambitionen: Prämien bei Nichtleben 2.8x in den nächsten zehn Jahren, bei Lebensversicherungen 3x. Die Schaffung eines Marktes für Naturkatastrophen in China würde zu diesen Wachstumsraten noch hinzukommen.Unfall: Höherer Reservepuffer als bei CorSo und positive Preisdynamik, besonders bei US General Liability.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Swiss Re-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 117. (Analyse vom 24.05.2019)