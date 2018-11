Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Reingewinn übertreffe Erwartungen: Der Reingewinn von USD 1.09 Mrd. in den 9M18 übertreffe seine Schätzung. Grund sei die unerwartet niedrige Schaden-Kosten-Quote und das solide Anlageergebnis (z. B. sank die Belastung durch US GAAP von USD 265 Mio. im 1H18 auf USD 144 Mio.). Das Eigenkapital falle mit USD 29,0 Mrd. etwas besser aus.Nichtleben-Rückvers.: Der Gewinn von USD 634 Mio. im Nichtleben-Segment liege über den Erwartungen, da die Schaden-Kosten-Quote mit 99,5% besser sei als prognostiziert, trotz hoher Verluste durch Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Schäden, wie bereits angekündigt. CorSo habe fast die Gewinnschwelle erreicht, da es von einem 9%-igen Umsatzwachstum profitiere und sich besser entwickle als erwartet.Wachstum bei Leben-Rückvers.: L&H habe eine erfreuliche annualisierte Eigenkapitalrendite von 12,5% und ein Umsatzplus von 11,7% erzielt, was Schürmann als positiv ansehe. Life Capital habe erneut unter der ungünstigen Entwicklung am Finanzmarkt gelitten, und zwar stärker als erwartet. Die Cash-Generierung von USD 993 Mio. verlaufe erwartungsgemäß und stütze nicht nur die Wachstumsziele auf Segmentebene, sondern auch das Dividendenpotenzial der Gruppe.Hohe Solvenz: Die SST-Ratio von 285% im Juli 2018 übertreffe Schürmanns Schätzung und spiegele die robuste Bilanz von Swiss Re wider. Diese Basis ermögliche große Flexibilität in Bezug auf das Wachstum, aber auch die Dividenden für die Aktionäre.Stefan Schürmann, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating für die Swiss Re-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 100 CHF bestätigt. (Analyse vom 01.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie: