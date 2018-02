ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (08.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Swiss Re habe erste Gespräche mit Softbank über eine potenzielle Minderheitsbeteiligung bestätigt. Softbank habe eine lange Geschichte großer Investitionen in führende Technologieunternehmen und -plattformen wie Yahoo, Alibaba, Uber, We-work oder die jüngst übernommene britische Chip- und Softwareentwicklungsgruppe Arm Holding. Der Vision Fund bestehe seit 2017 und investiere in Kommunikationsinfrastruktur und -dienstleistungen sowie Sektoren wie Robotik, Mitfahrzentralen, Selbstfahrtechnik, Biomedizin, Finanzwesen, Versicherungen und Landwirtschaft, um den derzeit in der Welt stattfindenden Wandel weiter voranzutreiben.Eine potenzielle Minderheitsbeteiligung an Swiss Re könnte zur Softbank-Strategie passen. Für die Beteiligung an Swiss Re spreche deren maßgebliche Rolle und großes Engagement bei der Entwicklung neuer Versicherungstechnologien wie selbstfahrender Autos, Cyber- und anderer Technologien. Darüber hinaus verfüge Swiss Re weiterhin über eine starke Bilanz mit einem hohen SST-Solvabilitätskoeffizienten um 250% und einem Überschusskapital über dem S&P AA-Rating.Der Analyst könne nicht ausschließen, dass sich Softbank an Swiss Re beteiligen werde, wobei der wichtigste Anziehungspunkt hier in der Wissensplattform des Unternehmens, die innerhalb der sich rasant entwickelnden Sphäre neuer Versicherungstechnologien führend sei, sowie der (trotz Naturkatastrophen) soliden Bilanz bestehe. Der Vision-Fonds sei 2017 aufgelegt worden und habe Gesamtinvestitionen von USD 100 Mio. in verschiedene technologische Transformationsfelder zum Ziel.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Swiss Re-Aktie. Das Kursziel laute CHF 95,00. (Analyse vom 08.02.2018)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:81,00 EUR +3,93% (08.02.2018, 10:09)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:CHF 94,08 +4,35% (08.02.2018, 10:12)