Kurzprofil Swedish Match AB:



Das schwedische Unternehmen Swedish Match (ISIN: SE0015812219, WKN: A3CNFX, Ticker-Symbol: SWMC, NASDAQ Stockholm-Symbol: SWMA) entwickelt, produziert und vertreibt unterschiedliche Marken in den Bereichen Tabak und Schnupftabak sowie Zigarren und Kautabak. Zudem gehören Streichhölzer und Feuerzeuge zum Sortiment. Die unterschiedlichen Produkte des Unternehmens werden in sechs Ländern hergestellt und in der ganzen Welt verkauft. In Schweden besitzt der Konzern eine eigene Vertriebsgesellschaft, über die sämtliche Verkäufe abgewickelt werden. Auf dem internationalen Markt wird das Sortiment über Distributionspartner an die Kunden verkauft. Neben großen Handelsketten beliefert Swedish Match auch Supermärkte, Tankstellen sowie größere und kleinere Fachgeschäfte. Das Unternehmen vertreibt Snus der Marke "General", "Red Man"-Tabak oder "Feudor"-Streichhölzer. (09.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swedish Match-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Swedish Match AB (ISIN: SE0015812219, WKN: A3CNFX, Ticker-Symbol: SWMC, NASDAQ Stockholm-Symbol: SWMA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die LupeDer US-Tabakkonzern Philip Morris sei an einer Übernahme des kleineren europäischen Konkurrenten Swedish Match interessiert. Die Schweden hätten am Montag Verhandlungen über einen Deal bestätigt. Es gebe jedoch keine Gewissheit, ob tatsächlich ein Kaufangebot zustande komme. Die Aktie von Swedish Match gewinne auf Tradegate mehr als 20 Prozent.Zuvor habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Unternehmen berichtet. Demnach könnte Swedish Match bei einer Offerte von Philip Morris mit rund 15 Milliarden Dollar (14,2 Milliarden Euro) oder mehr bewertet und eine Einigung noch in dieser Woche erzielt werden. Der US-Konzern interessiere sich angesichts des weltweit schwindenden Zigarettenkonsums vor allem für rauchfreie Produkte wie Nikotinbeutel, bei denen Swedish Match gut aufgestellt sei. Der Bericht habe auch die Aktien von Philip Morris leicht ins Plus drehen lassen.Die Wurzeln des Stockholmer Konzerns würden weit zurückreichen. Sie würden auf das bereits 1917 von Ivar Kreuger gegründeten Unternehmen "Svenska Tändersticks AB" (Schwedische Streichholz AG) zurückgehen. Die Firma sei dann aber im Jahr 1980 in Swedish Match umbenannt worden. Seit rund 30 Jahren gehöre auch die 1915 entstandene "Svenska Tobaks AB" (Schwedische Tabak-Aktiengesellschaft) mit zum Unternehmen.Seitdem habe der Konzern auch Tabak-Produkte im Sortiment wie Schnupftabak. Auch der Snus genannte Kautabak, der sich in Skandinavien großer Beliebtheit erfreue, gehöre dazu. Des Weiteren befänden sich im Sortiment von Swedish Match aber auch Feuerzeuge und natürlich Streichhölzer. Zudem habe Swedish Match schon bislang Zigaretten für den US-Markt hergestellt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Philip Morris.