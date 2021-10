Börsenplätze Swedbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Swedbank-Aktie:

19,164 EUR +0,56% (22.10.2021, 09:27)



Stockholm-Aktienkurs Swedbank-Aktie:

189,98 SEK +3,34% (21.10.2021)



ISIN Swedbank-Aktie:

SE0000242455



WKN Swedbank-Aktie:

895705



Ticker-Symbol Swedbank-Aktie Deutschland:

FRYA



Stockholm Ticker-Symbol Swedbank-Aktie:

SWED-A



Kurzprofil Swedbank AB:



Swedbank AB (ISIN: SE0000242455, WKN: 895705, Ticker-Symbol: FRYA, Stockholm Ticker-Symbol: SWED-A) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Finanzdienstleistungen tätig ist. Die Geschäftsfelder der Swedbank sind in Bankwesen Schweden, Großunternehmen und Institutionen, Baltic Banking und Vermögensverwaltung gegliedert und werden durch den Bereich Konzernfunktionen strategisch und administrativ unterstützt. Der Konzern bietet Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen eine umfangreiche Palette an Bankdienstleistungen an. Diese beinhalten neben den traditionellen Bankgeschäften auch Kapitalbildung, Darlehen und Finanzierungen.



Zusätzlich offeriert der Konzern e-trading für alle Kapitalmarktprodukte wie auch Investmentfonds, Vermögensberatung und Vermögensverwaltung, Versicherungen und individuelle Vorsorgepläne. In Schweden werden mehr als 270 Bankfilialen unterhalten. Darüber hinaus ist die Swedbank AB in den baltischen Ländern Estland, Lettland und Litauen mit über 170 Filialen vertreten. International ist die Swedbank über Ihre Tochtergesellschaft in Luxemburg sowie über Niederlassungen und Geschäftsstellen in Norwegen, Finnland, Dänemark, China, Südafrika und den USA tätig. Die Swedbank betreut über sieben Millionen Privatkunden und rund 600.000 Geschäftskunden. Die Geschäftsaktivitäten in Russland und in der Ukraine wurden Mitte 2013 eingestellt. (22.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swedbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Swedbank (ISIN: SE0000242455, WKN: 895705, Ticker-Symbol: FRYA, Stockholm Ticker-Symbol: SWED-A) unter die Lupe.Die Zahlensaison laufe weiter und Bankaktien würden ein Comeback feiern. Das beziehe sich nicht nur auf die großen US-Institute, sondern auch die europäischen Geldhäuser. Abgesehen von einer historisch niedrigen Bewertung komme hier oft noch die Wiederaufnahme der Ausschüttungen für Anleger obendrauf. Interessant sei in diesem Zusammenhang auch die Swedbank aus Skandinavien.Die wirtschaftliche Erholung in Europa und Schweden habe der Swedbank einen Geldregen beschert. Im dritten Quartal habe der Konzern mit 4,5 Prozent mehr unter dem Strich 5,50 Milliarden Schwedische Kronen (550 Millionen Euro) eingefahren. Das sei mehr gewesen, als erwartet worden sei. Das Nettozinseinkommen sei zwar auf 6,59 Milliarden Schwedische Kronen gesunken, allerdings sei das allgemeine Zinsniveau auch zurückgegangen.Positiv zu werten sei indes ein neuer Rekord bei den Gebühreneinnahmen. 17 Prozent mehr oder insgesamt 3,80 Milliarden Kronen habe die Bank in Q3 erlöst. Das Institut habe eine harte Kernkapitalquote von 18,5 Prozent erreicht, vor einem Jahr seien es erst 16,8 Prozent gewesen. Auch die Kosten-Ertrags-Quote sei nach neun Monaten nun wieder auf 43 Prozent gesunken. Die Eigenkapitalrendite habe sich mit 13,5 Prozent fast verdoppelt.Die Swedbank sollte mit vollem Schwung das Jahr 2021 abschließen können, im Gegensatz zu 2020 werde es auch wieder eine Dividende geben. Mit 7,30 Schwedischen Kronen werde die Ausschüttung die Hälfte des Gewinns aus 2019 und 2020 betragen. Aufgrund der hohen Kapitalausstattung sollte noch Luft nach oben sein. Die Bank habe vor der Pandemie lange Zeit zu den besten Dividendentiteln unter den EU-Großbanken gehört. Daran könnte das Management anknüpfen wollen.Wer noch nicht investiert ist, wartet ab, bis es einen Rücksetzer gibt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 11,00 Euro. (Analyse vom 22.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link