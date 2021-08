Börsenplätze Support.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Support.com-Aktie:

30,20 EUR +80,84% (27.08.2021, 21:13)



NASDAQ-Aktienkurs Support.com-Aktie:

41,90 USD +112,69% (27.08.2021, 20:59)



ISIN Support.com-Aktie:

US86858W2008



WKN Support.com-Aktie:

A2DKXZ



Ticker-Symbol Support.com-Aktie:

SQTA



NASDAQ-Symbol Support.com-Aktie:

SPRT



Kurzprofil Support.com Inc.:



Support.com, Inc. (ISIN: US86858W2008, WKN: A2DKXZ, Ticker-Symbol: SQTA, NASDAQ-Symbol: SPRT) ist ein Anbieter von Lösungen für den Kunden- und technischen Support. Das Homesourcing-Modell des Unternehmens ermöglicht es, dass ausgelagerte Arbeit von Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, erbracht wird. Es wurde speziell für die Arbeit an entfernten Standorten entwickelt, wobei Sicherheit, Rekrutierung, Schulung, Lieferung und Mitarbeiterbindung im Vordergrund stehen. Das Unternehmen bietet ausgelagerten Kundensupport und cloudbasierte Technologieplattformen für Unternehmen in verschiedenen Branchen. Das Unternehmen bedient Kunden in Branchen wie Medien und Kommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Technologie mit Omnichannel-Programmen, die Sprach-, Chat- und Selbstbedienungsdienste umfassen. Das Unternehmen bietet seinen Unternehmenskunden technische Supportprogramme, die an deren Endkunden verkauft werden. Die Software SUPERAntiSpyware ist eine Software zum Schutz und zur Entfernung von Malware, die für das Betriebssystem Windows auf PCs und Tablets erhältlich ist. Die Software wird auf jährlicher Basis lizenziert und direkt an Verbraucher und Unternehmen oder über Wiederverkäufer verkauft. (27.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Support.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Support.com Inc. (ISIN: US86858W2008, WKN: A2DKXZ, Ticker-Symbol: SQTA, NASDAQ-Symbol: SPRT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem fulminanten Wochenstart habe am heutigen Freitag endgültig die Kursrakete bei der Aktie von Support.com gezündet. Seit Montag habe der Titel in der Spitze 545 Prozent zugelegt. Alleine heute habe er sich zwischenzeitlich verdreifacht. Das seien die Hintergründe der Kursexplosion.Nachdem die Support.com-Aktie bereits vorbörslich massiv zulege und mit einer 96-prozentigen Gap geöffnet habe, sei sie zwischenzeitlich bis auf 59,69 Dollar gestiegen. So hoch habe sie zuletzt 2001 gestanden. Das Handelsvolumen sei auf etwa 69 Millionen Aktien angestiegen. Damit sei die Aktie am Freitag sowohl der größte Gewinner als auch der am meisten gehandelte Wert an den großen US-Börsen gewesen.Zu Beginn dieses Jahres hätten die Aktien von Support.com große Aufmerksamkeit erregt, als sie bei einem Rekordvolumen von 282,6 Millionen Aktien um 231,8 Prozent in die Höhe geschossen seien. Zuvor habe Support.com angekündigt, das Bitcoin-Mining-Unternehmen Greenidge Generation Holdings im dritten Quartal 2021 zu übernehmen.Aktuell seien 6,2 Millionen Aktien leerverkauft, was 31,5 Prozent des Streubesitzes entspreche (Quelle: Bloomberg). Laut Berichten habe dieser Wert noch vor kurzem bei 66 Prozent gelegen. Zudem habe der Titel mit einem S3-Squeeze-Risk-Score von 100 den höchstmöglichen Wert. Die Aktie trage somit ein erhebliches Risiko eines Short-Squeezes.Wohin die Kursrally bei Support.com gehen könne, lasse sich im Moment nicht abschätzen. Allgemein rate "Der Aktionär" konservativen Anlegern die Finger von Zockerpapieren zu lassen. Ähnlich wie bei AMC GameStop und Co bedarf es ein perfektes Timing, um überhaupt eine Chance auf eine Überrendite zu erhaschen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link