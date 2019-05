Börsenplätze Sunrise-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

62,95 EUR +2,19% (16.05.2019, 12:57)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

70,95 CHF +2,98% (16.05.2019, 14:14)



ISIN Sunrise-Aktie:

CH0267291224



WKN Sunrise-Aktie:

A14M5T



Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SR2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (16.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Nachhaltiges Wachstum bei TV und Mobile mit rekordhohem Postpaid-Zuwachs: Sunrise habe solide 1Q19-Ergebnisse vorgelegt, mit einem ber. EBITDA (vor IFRS 16), das mit CHF 147 Mio. der Analystenprognose entsprochen habe bzw. den Konsenswert um 2% übertroffen habe. Der Umsatz (-2% J/J) sei durch die tieferen Zahlen bei Hubbing und Hardware (-5%) belastet worden, während Service mit +2,7% etwas besser als erwartet abgeschnitten habe. Am stärksten ins Gewicht würden die stark steigenden Abonnentenzahlen fallen, wobei TV um +14%, Internet (ohne TV) um +5% und Mobile Postpaid um +9% (Quartalsrekord: +43,2K!) hätten zulegen können. Dieses Wachstum werde weiterhin durch Kombiangebote gestützt. Der freie Cashflow habe sich sprunghaft von CHF 1 Mio. auf CHF 33 Mio. gesteigert, was das Verhältnis Nettoschulden/ber. EBITDA (vor IFRS 16) von 1,94 auf 1,90 sinken lasse.Update zur Übernahme von UPC Schweiz: Der endgültige Entscheid der zuständigen Regulierungsbehörden werde im 2H19 erwartet. Die Integrationsplanung laufe bereits und stärke die Zuversicht des Managements, dass sich die erwarteten Synergien auch realisieren lassen würden - was die positive Analysten-Einschätzung des diesbezüglichen Potenzials bestätige. Würden Regulierungsbehörden und Aktionäre zustimmen, sollte die Transaktion im 4Q abgeschlossen werden können.Nach dem starken Jahresauftakt erhöhe Sunrise seine Vorgaben zum ber. EBITDA im GJ19 von CHF 608 bis 623 Mio. auf aktuell CHF 613 bis 628 Mio. (VontE: CHF 610 Mio.). Der Ausblick für die Umsätze und Investitionsausgaben bleibe unverändert.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating sowie sein Kursziel von CHF 90 für die Sunrise-Aktie. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link