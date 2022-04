Nasdaq-Aktienkurs SunPower-Aktie:

24,04 USD +12,28% (04.04.2022, 22:00)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker Symbol SunPower-Aktie Deutschland:

S9P2



Ticker Symbol SunPower-Aktie Nasdaq:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (05.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) unter die Lupe.Kräftige Gewinne gebe es derzeit bei vielen Solaraktien. In den USA stehe u.a. SunPower sehr hoch im Kurs bei Privatanlegern. Und so langsam würden auch die Analysten aufwachen und ihre Kursziele anheben - wenn auch (noch) nur moderat. SunPower bleibe eine spannende Story. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie sei nun auch ein technisches Kaufsignal generiert worden, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.04.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SunPower-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:22,26 Euro +1,55% (05.04.2022, 14:58)