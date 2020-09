Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



SunOpta Inc. (ISIN: CA8676EP1086, WKN: 784556, Ticker-Symbol: ZSK, NASDAQ Ticker-Symbol: STKL) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Geschäfte betreibt, die sich auf ein gesundes Produktportfolio konzentrieren. Sie arbeitet über die folgenden Segmente: Globale Inhaltsstoffe und Konsumgüter. Das Segment Global Ingredients fasst die operativen Segmente der nordamerikanischen und internationalen Rohstoffbeschaffung und -versorgung zusammen, die sich auf die Beschaffung, Verarbeitung und den Verkauf von Spezial- und Bio-Getreide, Saatgut, Obst, Inhaltsstoffen auf Getreide- und Kakaobasis sowie anderen Rohstoffen konzentrieren.



Das Segment Konsumgüter bietet gesunde und biologische Lebensmittel, die für Einzelhändler, Großhändler und Lebensmittelhersteller konsumentenverpackt sind, mit einer Reihe von Marken- und Eigenmarkenprodukten an. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschaffung von nicht gentechnisch veränderten (nicht gentechnisch veränderten) und biologischen Inhaltsstoffen sowie der Herstellung gesunder Lebensmittel und Getränke. Sie stellt verpackte Produkte her, die sich auf die Kategorien gesunde Getränke, gesunde Früchte und gesunde Snacks konzentrieren. (28.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SunOpta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SunOpta (ISIN: CA8676EP1086, WKN: 784556, Ticker-Symbol: ZSK, NASDAQ Ticker-Symbol: STKL) unter die Lupe.Vegan sei ein Megamarkt, das würden die Börsianer spätestens seit dem Höhenflug von Beyond Meat wissen. Ein Geheimtipp sei SunOpta. Das kanadische Unternehmen stelle Milch und Milchprodukte aus Hafer, Soja und Hanf her und weise erstklassige Wachstumsraten auf. Das Chartbild des "Aktionär"-Hot-Stocks habe sich stark verbessert.Nach einem Plus von sechs Prozent lege die Aktie von SunOpta am Montag vorbörslich 2,5 Prozent auf 7,52 Dollar zu. Damit stehe der Titel unmittelbar vor dem Break über das Verlaufshoch bei 7,71 Dollar.Nachrichten zum Unternehmen gebe es keine. Offenbar würden die Anleger zunehmend auf die starke Investmentstory von SunOpta aufmerksam. "Unser Geschäft mit Milch und Milchprodukten aus Pflanzen läuft auf Hochtouren und übertrifft unsere eigenen Erwartungen", so SunOpta-Chef Joseph Ennen. "Wir haben uns einen vielfältigen Kundenstamm aufgebaut, der uns in die Lage versetzt, mit jedem Umfeld umzugehen - auch während der Pandemie."Im herausfordernden zweiten Quartal habe der Umsatz der Sparte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 92 Millionen Dollar angezogen. Der operative Gewinn sei von 4,5 Millionen auf 10,5 Millionen Dollar geklettert - damit sei der Bereich der profitabelste im SunOpta-Konzern.Die Marktforscher von Statista und ReportLinker würden im laufenden Jahr globale Umsätze von 189 Milliarden Dollar erwarten. Im Jahr 2025 sollten es den Schätzungen zufolge 278 Milliarden Dollar sein.SunOpta sei klarer Profiteur des Trends zu bewusster Ernährung. 2021 sollte der Break-even gelingen.Die Aktie, Hot-Stock aus "Der Aktionär" 39/20, bleibt heiß, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 28.09.2020)