LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

57,80 EUR -3,59% (22.04.2020, 10:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

60,80 CHF -4,18% (22.04.2020, 10:00)



ISIN Sulzer-Aktie:

CH0038388911



WKN Sulzer-Aktie:

A0NJPK



Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SUL1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SUN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SULZF



Kurzprofil Sulzer:



Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (22.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF).Vorsichtigere Umsatzprognose: Nach dem org. Plus von 3,2% im 1Q rechne Furger im 2Q mit einem deutlich verlangsamten Auftragseingang und sei auch vorsichtiger, was die Erholung bis Ende Jahr anbelange. Außerdem berücksichtige Furger in seiner Jahresprognose die äußerst ungünstigen Währungstrends (VontE: -5,0%).Welche Divisionen seien am meisten betroffen?: Pumps werde unter der aktuellen Krise im Öl- und Gassektor (Engagement: 14%) zu leiden haben, während Water sich weiterhin robust zeigen dürfte. Nach dem starken 1Q werde Rotating Equipment Services wohl einen vorübergehenden Einbruch erleiden, da viele Standorte derzeit nicht zugänglich seien. Dasselbe gelte auch für Towerfield Services im Bereich Chemtech (Engagement: ca. 20%), wobei die Division seit März immerhin eine markante Erholung in China habe verzeichnen können. Das Wachstum von APS dürfte wegen der darbenden Märkte Dental und Beauty (Läden geschlossen) weiterhin verhalten ausfallen.Energy: Kapazitätssenkung um 1/3: Weitere Details würden zusammen mit den 1H-Zahlen veröffentlicht. Das Serviceangebot für die Erdölindustrie werde sich nicht ändern, was mit (erneuten) Einmalkosten verbunden sein dürfte (opEBITA).Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sulzer-Aktie und das Kursziel von CHF 95. (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sulzer-Aktie: