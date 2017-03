Börsenplätze Sulzer-Aktie:



Kurzprofil Sulzer:



Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (01.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF).Aufträge und Umsatz etwas höher als erwartet: Im Geschäftsjahr 2016 sei der organische Auftragseingang um 5,9% gesunken (VtE: -7,8%, Prognose "am oberen Ende der Spanne von -5 bis 10%"). Der Währungseffekt habe bei -1,4% gelegen, die M&A-Aktivitäten hätten sich mit +3,8% ausgewirkt. In Q4 16 sei der organische Auftragseingang um 10,8% gestiegen (ggü. Q1: -13,1%, Q2: -8,6%, Q3: -5,6%), unterstützt durch eine einfache Vergleichsbasis von -22,6%. Der Umsatz sei organisch um -5,6% zurückgegangen. Der Auftragsbestand sei um -4,7% auf CHF 1.439 Mio. gesunken.Die Auftragseingänge im Öl- und Gasgeschäft seien weiter zurückgegangen. Energie und allgemeiner Industriesektor hätten sich jedoch weiter gut entwickelt.Rentabilität besser als erwartet: Die zugrunde liegende Rentabilität sei um 30 Bp auf 8,3% gesunken (über VtE von 8,0%, Konsens 8,0%). Das neue APS (GEKA + SMS) habe eine starke operative EBITA-Marge von 20% gemeldet (unverändert ggü. Vorjahr). Einsparungen durch SFP-Programm von CHF 88 Mio. seien durch zugehörige Kosten von CHF 96 Mio. aufgehoben worden (Prognose: über CHF 80 bis 90 Mio.). 90% der Maßnahmen seien gesichert.Der FCF sei auf CHF 201 Mio. gestiegen (+29%).Ausblick für Geschäftsjahr 2017: Auftragswachstum 5 bis 8% (VtE: 8,4%, Konsens: 5,5%), Umsatzwachstum 3 bis 5% (6,1%, 3,5%) und operative EBITA-Marge ca. 8,5% (8,7%, 8,5%).Sulzer habe insgesamt solide Ergebnisse in einem schwierigen Umfeld am Öl - und Gasmarkt (45% des Auftragseingangs) präsentiert. Vor allem dank der Einsparungen bei SFP hätten die negativen Rentabilitätseffekte (Preisdruck, mangelnde Auslastung) die zugrunde liegende Rentabilität nur geringfügig belastet. Die Lage im Öl- und Gasmarkt bleibe jedoch schwierig und der Preisdruck werde anhalten. Ohne M&A-Effekte sei der organische Auftragseingang im Geschäftsjahr 2017 nahezu unverändert und der Umsatz entwickle sich negativ (geringerer Auftragseingang).Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Sulzer-Aktie und wird seine Schätzungen nur geringfügig anpassen. Das Kursziel laute CHF 95. (Analyse vom 01.03.2017)