Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

24,474 EUR +2,44% (16.01.2017, 17:59)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. (16.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mannheimer Zuckerkonzerns Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Der Zuckerproduzent habe in den ersten drei Quartalen (per Ende November 2016) des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 bei einem leicht unter Vorjahr liegenden Konzernumsatz von 4.905 (Vorjahr: 4.949) Millionen Euro ein deutlich höheres operatives Konzernergebnis von 327 (Vorjahr: 198) Millionen Euro erreicht. Zu diesem Ergebnisanstieg hätten vor allem das Segment Zucker, aber auch die Segmente Frucht und Spezialitäten beigetragen, so das Unternehmen. Für das 2016/17 werde weiterhin mit einem Konzernumsatz von 6,4 bis 6,6 (Vorjahr: 6,4) Milliarden Euro gerechnet.Die Südzucker-Aktie gewinne derweil zum Wochenstart mehr als drei Prozent und sei damit der zweitstärkste Wert im MDAX des Tages hinter HUGO BOSS. Aus charttechnischer Sicht dürfte das Zwischenhoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 25,81 Euro einen größeren Widerstand darstellen.AKTIONÄR-Leser sollten ihre guten Gewinne seit der Empfehlung weiter laufen lassen, sich jedoch mit einem Stopp bei 19,80 Euro absichern. (Analyse vom 16.01.2016)XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:24,52 EUR +2,53% (16.01.2017, 17:35)