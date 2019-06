Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (11.06.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Das Geschäftsjahr 2018/19 (per 28.02.) sei für Südzucker mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen: Bei einem Umsatzrückgang um gut 3% auf rund 6,8 Mrd. Euro habe sich der Jahresfehlbetrag auf 805 Mio. Euro summiert (GJ 2017/18: 318 Mio. Euro). Hauptgrund für diesen Einbruch sei das Segment Zucker gewesen, das inklusive der Restrukturierungskosten ein Ergebnis der Betriebstätigkeit von -1,0 Mrd. Euro eingefahren habe, so dass Südzucker die Folgen des Wegfalls der europäischen Zuckermarktordnung voll in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz zu spüren bekommen habe.Wie befürchtet (Anlegerbrief 08/2019), hätten auf Geschäfts- und Firmenwerte der Zuckersparte insgesamt 673,1 Mio. Euro abgeschrieben werden müssen. Mit den Verlusten ergebe sich insgesamt eine Reduktion des Eigenkapitals um rund 1 Mrd. Euro. Nur der herausragenden Stabilität der Bilanz sei es zu verdanken, dass dadurch die Eigenkapitalquote lediglich um knapp 5-Prozentpunkte auf 49,1% gesunken sei. Der Unternehmensausblick für 2019/20 (Umsatz: 6,7 bis 7,0 Mrd. Euro, operativer Konzerngewinn 0 bis 100 Mio. Euro) deute zumindest auf eine leichte Entspannung hin.Zum aktuellen Zeitpunkt ist ein Einstieg bei der Südzucker-Aktie noch eine Spekulation darauf, dass sich erste Erholungstendenzen am Zuckermarkt als nachhaltig erweisen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 22 vom 08.06.2019)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:14,04 EUR +1,30% (11.06.2019, 11:27)