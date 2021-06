"In normalen Jahren gibt es in Thailand im Schnitt etwa 30 IPOs mit einem durchschnittlichen Jahresvolumen von 2,8 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr wurde diese Summe bereits im ersten Quartal deutlich übertroffen - mit nur knapp halb so vielen Börsengängen wohlgemerkt. Hinzu kommt, dass die Zahl der IPOs üblicherweise im zweiten Halbjahr deutlich höher ist als im ersten. Übertragen auf das laufende Jahr könnte das bedeuten, dass wir in diesem Jahr einen deutlichen Zuwachs sowohl bei der Zahl als auch beim Gesamtvolumen der IPOs in Thailand sehen könnten. Geht es im gleichen Tempo weiter steuert das Land sogar auf ein absolutes Rekordjahr zu", erkläre Sadowski.



Diesem positiven Ausblick gegenüber stehe die Tatsache, dass viele südostasiatischen Länder weiterhin unter den Auswirkungen der Pandemie und einer möglichen vierten Welle leiden würden. Viele Regierungen in der Region würden sich auch weiterhin schwer damit tun, ausreichend Impfstoff zur Verfügung zu stellen.



"Das trübt jedoch die Stimmung am IPO-Markt bislang nicht. Tatsächlich sehen wir in den meisten der Länder eine gute Performance der Börsengänger und einen recht hohen Ausschlag nach oben am ersten Tag der Notierung. Gute Beispiele sind PTT Oil and Retail Business und der Versicherungsmakler NgernTid Lor, beides thailändische Unternehmen. Ersteres stieg am ersten Handelstag um 62,5 Prozent, letzteres um immerhin 25 Prozent", führe Sadowski aus. "Beide Unternehmen wurden übrigens mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet."



Ein weiteres Land, in dem es nach einem guten Jahr aussehe, seien die Philippinen. Hier habe insbesondere das IPO von Monde Nissin als bislang größter Börsengang des Landes überhaupt Maßstäbe gesetzt. "Viele Unternehmen in Südostasien werden den Nachrichten und Kursverläufen dieser großen Börsengänge aufmerksam folgen - und sich ebenfalls Gedanken über ein IPO machen, solange die Vorzeichen derart gut sind. Weitere erfolgreiche Börsengänge könnten diese Zugkraft noch verstärken und die Stimmung weiter anheizen - die Chancen auf ein heißes Börsenjahr in Südostasien stehen also gut!" (18.06.2021/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Während es in Malaysia und Singapur noch gemächlich zugeht, sind andere südostasiatische Länder auf dem besten Weg zu einem Rekordjahr was das Thema IPOs angeht, so die Experten von LYNX Broker.Insbesondere Thailand könne bislang den Trend aus dem vergangenen Jahr fortsetzen und habe allein im ersten Halbjahr 2021 ganze 14 Börsengänge mit einem Gesamtvolumen von 2,92 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Auch wenn diese Zahl auf den ersten Blick nicht besonders hoch erscheine, sei sie für Sascha Sadowski vom Online-Broker LYNX doch ein klares Indiz dafür, dass der IPO-Markt in Thailand derzeit außergewöhnlich stark sei.