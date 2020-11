Bonn (www.aktiencheck.de) - Der südkoreanische Leitindex KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) hat bis dato im November rund 15 Prozent zugelegt und handelt nur noch marginal unter seinem Allzeithoch, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden bei der Postbank.



Für gute Stimmung habe unter anderem gesorgt, dass an den ersten 20 Tagen im November die Exporte des Landes gut elf Prozent höher gelegen hätten als vor Jahresfrist. An Halbleitern seien gar 22 Prozent mehr exportiert worden, obwohl in vielen Abnehmerländern pandemiebedingte Einschränkungen herrschen würden. Auch die Umsätze, die in südkoreanischen Kaufhäusern im Oktober erzielt worden seien, hätten diejenigen des Vorjahres überraschend um 4,2 Prozent übertroffen. Wichtiger für die Märkte seien aber die Hoffnungen auf einen zeitnah verfügbaren Impfstoff gegen COVID-19 gewesen, zumal die koreanische Regierung kurz vor dem Abschluss einer Impfstoff-Liefervereinbarung stehen solle. Analysten würden aktuell ein Gewinnwachstum je Aktie von 28 Prozent für 2020 und knapp 45 Prozent für 2021 prognostizieren, weshalb der südkoreanische Aktienmarkt bei entsprechender Risikobereitschaft einen Blick wert sein sollte. (24.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.