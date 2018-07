Paris (www.aktiencheck.de) - Über Jahre legte der Euro gegenüber dem Südafrikanischen Rand (ZAR) zu, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dabei spreche fundamental wenig dafür, dass sich die Entwicklung beider Währungen zueinander ändern sollte. Während Europa solide wachse und eher vor Zinsschritten stehe, sei die Lage in Südafrika ernüchternd. Präsident Cyril Ramaphosa sei nach seiner Wahl von vielen Beobachtern gefeiert worden, doch ändern können habe er an den Problemen Südafrikas nur wenig. Fallende Rohstoffpreise hätten das Land hart erwischt, ebenso Korruption und soziale Ungleichheit.Volksheld Nelson Mandela wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden, nun bröckele sein Erbe. Das Land sei noch immer gespalten. Seit dem Ende der Apartheid sei das soziale Gefälle in Südafrika sogar größer geworden. Noch immer seien Weiße privilegiert, Schwarze aus der unteren sozialen Schicht hätten es schwer, ein gutes Auskommen zu erlangen. All diese Probleme würden langfristig Südafrikas Abhängigkeit von Rohstoffen zementieren. Das Währungspaar EUR/ZAR befinde sich zu Recht in einem langfristigen Aufwärtstrend. Short-Positionen sollten riskant gesehen werden. (20.07.2018/ac/a/m)