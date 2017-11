Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit den Analysten von Sucden wird die Gruppe derer größer, die am internationalen Kaffeemarkt für 2017/18 die Rückkehr zu einem Defizit prognostizieren, so die Analysten der Commerzbank.



Zu dem Defizit komme es laut Sucden, weil andere Länder den Produktionsrückgang in Brasilien - wo die Ernte bereits beendet sei - nicht ausgleichen könnten. Sucden liege mit 3,6 Mio. Sack zwar im oberen Bereich der Defizitschätzungen, dürfte den Markt damit aber nicht aufschrecken. So prognostiziere Sucden für die brasilianische Produktion 2018/19 rekordhohe 60 bis 62 Mio. Sack, was bis zu 23% über der letzten Erntemenge liegen würde. Zuvor hätten einige Beobachter die Hoffnung auf eine derartige Größenordnung aufgegeben, nachdem es lange zu wenig geregnet habe. Dies sei Wasser auf die Mühlen der Bären am Kaffeemarkt. Die kurzfristig orientierten Marktteilnehmer würden bei Arabica-Kaffee bereits rekordhohe Netto-Short-Positionen halten.



In Brasilien steige der Anteil des Zuckerrohrs, der der Ethanolherstellung zugeführt werde, weiter. Benzin habe sich in Brasilien seit Juli um über 20% verteuert. Für die große Flotte an Flex-Fuel-Fahrzeugen sei es daher attraktiv, an der Tankstelle vermehrt auf Ethanol umzusteigen. Die Verarbeiter würden mit einer Angebotsausweitung auf die steigende Nachfrage reagieren. In den beiden letzten Berichtswochen habe daher der Anteil des Zuckerrohrs, aus dem Zucker hergestellt worden sei, nur noch 42,5% reagieren, nach 48% im Vorjahr und 47,4% im Durchschnitt der bisherigen Saison. (28.11.2017/ac/a/m)