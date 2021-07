ISIN Ströer-Aktie:

Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an.



Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital OOH & Content und Direct Media. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Zum Portfolio zählen alle Medien, die außer Haus zum Einsatz kommen - von den klassischen Plakatmedien über das exklusive Werberecht an Bahnhöfen bis hin zu digitalen Out-of-Home Medien. Die Bereiche Digital OOH & Content und Direct Media flankieren das Kerngeschäft. Mit Dialogmarketing offeriert Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Im Geschäftsjahr 2020 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,44 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ströer: Anleger bleiben skeptisch - AktienanalyseGute Nachrichten von Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF): Wie der Werbevermarkter mitteilte, entwickelt sich das Geschäft über alle Segmente hinweg besser als noch zu Beginn des Quartals erwartet, vor allem im Bereich Außenwerbung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Insbesondere große nationale Kunden hätten Vermarktungskampagnen wieder aufgenommen, habe es geheißen. Ströer erwarte daher im zweiten Quartal nun einen Umsatzanstieg um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle um rund 70 Prozent zulegen. Bisher habe der Konzern ein Erlösplus von bis zu 40 Prozent angepeilt, das operative Ergebnis sollte um mehr als 60 Prozent steigen.Auch traue sich der Konzern nun erstmals eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr zu. Der Umsatz solle bei 1,6 Mrd. Euro liegen und damit in etwa auf dem 2019er Niveau. Beim EBITDA stünden 490 bis 510 Mio. Euro im Plan, nach 465 Mio. Euro in 2020 und 570 Mio. Euro im Jahr 2019. Zuvor habe Ströer lediglich "von einer mit dem Geschäftsjahr 2019 vergleichbaren Entwicklung" für 2021 gesprochen.Bei Analysten sei das Zahlen-Update gut angekommen. Das zweite Quartal zeuge von starker Erholung im Bereich Außenwerbung, habe Deutsche Bank-Analystin Nizla Naizer kommentiert. Laut Marcus Diebel von der US-Bank J.P. Morgan unterstreiche der Ausblick zudem, dass die wirtschaftliche Erholung und die des Werbegeschäfts wieder voll auf Kurs seien. Beide würden der Aktie daher deutlich höhere Kurse zutrauen. An der Börse herrsche hingegen weiter Zurückhaltung. Der MDAX-Wert dümpele bei 67 Euro vor sich hin, nachdem er zu Ende 2020 noch mehr als 80 Euro wert gewesen sei. Bis auch Anleger wieder Mut fassen, bleiben Seitwärtsinvestments erste Wahl, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2021)Börsenplätze Ströer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:66,40 EUR -1,34% (08.07.2021, 11:44)Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:66,50 EUR -0,97% (08.07.2021, 11:28)