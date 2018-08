SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (15.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Ergebnissen weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Für Bänziger sei das Highlight der gestrigen Ergebnispräsentation gewesen, dass das ClearCorrect-Geschäft auch bei Kieferorthopäden gut anzukommen scheine, denn bei dieser Kundengruppe habe sie nicht erwartet, dass sie Interesse am Produkt habe. Dies könnte zu einer viel rascheren Aufnahme der Produkte führen, als erwartet, da Kieferorthopäden höhere Volumen verwenden und weniger Schulung als Allgemeinmediziner benötigen würden. Basierend auf diesen Annahmen habe die Analystin ihre Umsatzschätzungen für ClearCorrect um 77% p.a. für 2018-21 erhöht. Dies führe zu einem Anstieg des Konzernumsatzes um 2% p.a. Sie habe ihre Margenschätzungen größtenteils unverändert gelassen. Daraus habe sich eine EPS-Erhöhung von 3% für 2018 und von 5% p.a. darüber hinaus ergeben.Bänziger bleibe bezüglich des Titels zuversichtlich, da sie überzeugt sei, dass Straumann in der Lage sei, in diesem und auch mindestens im nächsten Jahr um mehr als 15% zu wachsen. Die Wachstumspunkte seien mannigfaltig und aufgrund der noch immer geringen Marktdurchdringung (außer bei Implantaten) sei das Potenzial für das Unternehmen riesig. Angesichts des guten Starts von ClearCorrect bisher gehe Bänziger davon aus, dass dieser Geschäftsbereich bis 2020 bereits einen Umsatz von über CHF 130 Mio. generieren werde.Der DCF-basierte Fair Value der Analystin betrage CHF 900. Die maximale EBIT-Marge in ihrem DCF liege bei 27,7% (bisher: 27,4%) und die finale Marge bei 22,9% (22,2%). Die finale Wachstumsrate liege bei 3% (unverändert).