Tradegate-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

15,04 Euro +0,74% (01.03.2018, 15:33)



NASDAQ-Aktienkurs Stratasys-Aktie:

USD 18,57 +1,89% (01.03.2018, 15:35)



ISIN Stratasys-Aktie:

IL0011267213



WKN Stratasys-Aktie:

A1J5UR



Ticker-Symbol Stratasys-Aktie Deutschland:

SCY



NASDAQ Ticker-Symbol Stratasys-Aktie-Aktie:

SSYS



Kurzprofil Stratasys Ltd.:



Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) ist ein Hersteller von 3D-Drucksystemen und Materialien, mit denen sich physische Objekte direkt aus digitalen Daten erstellen lassen. Das Produktportfolio reicht von Desktop 3D-Druckern bis hin zu großen, fortgeschrittenen 3D-Produktionsystemen..



Stratasys bietet weltweit und zeitnah regionalen Support. Die beiden Hauptsitze befinden sich in Eden Prairie (Minnesota, USA) und Rehovot (Israel). Global gesehen hält Stratasys fast 500 Patente oder Patentanmeldungen für generative Verfahren.



(01.03.2018/ac/a/n)

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Stratasys-Aktienanalyse von Analyst Dan Drawbaugh von B. Riley FBR:

Aktienanalyst Dan Drawbaugh vom Investmenthaus B. Riley FBR erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Stratasys Ltd. (ISIN: IL0011267213, WKN: A1J5UR, Ticker-Symbol: SCY, NASDAQ-Symbol: SSYS) weiterhin eine neutrale Kursentwicklung.

Stratasys Ltd. habe anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen den Ausblick nach unten korrigiert.

Im laufenden Jahr sei ein signifikanter Anstieg der operativen Ausgaben zu erwarten, um die langfristigen Wachstumsperspektiven zu stützen.

Analyst Dan Drawbaugh senkt das Kursziel für die Stratasys-Aktie von 30,00 auf 20,00 USD.

Die Aktienanalysten von B. Riley FBR stufen in ihrer Stratasys-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein.