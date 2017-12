Xetra-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist ein international bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Der Konzernumsatz 2016 betrug rund 1,23 Mrd. Euro. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (05.12.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unter die Lupe.Habe der Hersteller von Gebäudedämmsystemen die Börse im letzten Jahr um diese Zeit noch mit einer Gewinnwarnung verstimmt, so würden die Geschäfte aktuell wieder in soliden Bahnen verlaufen. Der Umsatz sei in den ersten drei Quartalen um 4,1% auf 981,8 Mio. Euro gestiegen, wozu die Auslandserlöse mit einem Plus von 4,7% sogar noch etwas stärker hätten beitragen können als der heimische Markt (+3,4%) und inzwischen 56% der Gesamteinnahmen ausmachen würden. Zur Ertragsentwicklung seien keine konkreten Angaben gemacht worden, EBIT und Nettogewinn seien jedoch trotz erhöhter Materialkosten "klar verbessert" worden. Daher habe der Vorstand für das Gesamtjahr seine Prognosen bestätigt, die ein Umsatzwachstum von 3% und einen EBIT-Korridor zwischen 80 und 90 Mio. Euro (Vj.: 70,3 Mio.) vorsehen würden.Mit einem KGV um 12 und rund 3% Dividendenrendite bleibt die Sto-Aktie eine gute Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 47 vom 02.12.2017)Tradegate-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:122,272 EUR +1,12% (04.12.2017, 17:20)