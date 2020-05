In den USA stünden darüber hinaus über die Woche verteilt zahlreiche Immobilienmarktdaten auf der Agenda. Am Mittwoch lege die FED ihr Protokoll zur letzten Sitzung vor, und am Donnerstag gebe es neue Wochenzahlen vom Arbeitsmarkt. In Asien würden sich die Blicke in erster Linie auf japanische Daten richten: Dazu würden am Montag das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal gehören, am Donnerstag die Handelsbilanz sowie am Freitag Inflationsdaten, beides für April.



"Wichtig ist jetzt, dass möglichst schnell und nachhaltig wieder mehr Zuversicht einkehrt. Ich erwarte im Mai bereits eine leichte Stimmungsaufhellung, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen sollte - soweit größere Corona-Rückschläge ausbleiben."







München (www.aktiencheck.de) - Das Sentiment von Unternehmen wie Verbrauchern ist im April überwiegend auf nie zuvor gesehenen Pessimismus abgestürzt, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck."Die gute Nachricht ist, dass sowohl die Unternehmens- wie auch die Verbraucherstimmung im April ihren Tiefpunkt erreicht haben dürften", habe Robert Greil gesagt. Er rechne angesichts der rückläufigen Lockdown-Maßnahmen und der damit wieder langsam zunehmenden wirtschaftlichen Aktivität kommende Woche wieder mit besseren Sentimentdaten: "Wichtig ist jetzt, dass möglichst schnell und nachhaltig wieder mehr Zuversicht einkehrt. Ich erwarte im Mai bereits eine leichte Stimmungsaufhellung, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen sollte - soweit größere Corona-Rückschläge ausbleiben."Auf Firmenseite stünden dabei kommende Woche am Freitag die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für die Eurozone und die USA (für Großbritannien am Donnerstag) an. Zuvor würden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen sowie am Mittwoch das Verbrauchervertrauen in der Eurozone für den Monat Mai publiziert. Eine weitere wichtige Veröffentlichung für den Euroraum würden die finalen April-Inflationszahlen ebenfalls am Mittwoch sein.