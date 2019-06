In den USA würden auf das Juni-Verbrauchervertrauen am Dienstag am Mittwoch die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im Mai folgen, bevor am Donnerstag die dritte Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im Startquartal 2019 mit Details anstehe. Am Freitag würden Zahlen zu den Konsumausgaben, den privaten Einkommen, zur Kerninflation sowie das finale Michigan-Verbrauchervertrauen die amerikanische Datenwoche abschließen. In Asien seien Japans Arbeitsmarktbericht mit Einzelhandels- und Industriezahlen am Donnerstag sowie Chinas Einkaufsmanagerindizes am Sonntag in einer Woche die Highlights.



ZITATE:



"Nächste Woche werden das Ifo-Geschäftsklima und das GfK-Konsumklima einen Stimmungs-Check für die deutsche Konjunktur abgeben."



"Ich rechne dabei mit einer Fortsetzung des eher eingetrübten Stimmungsbildes auf Seite der Firmen, während die Verbraucher optimistischer bleiben dürften."



"Der Konsumtrend dürfte auf dieser Basis stabiler bleiben als der Investitionstrend." (21.06.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nächste Woche werden das ifo-Geschäftsklima und das GfK-Konsumklima einen Stimmungs-Check für die deutsche Konjunktur abgeben, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, in einem aktuellen Wochenausblick.Er rechne dabei mit einer Fortsetzung des eher eingetrübten Stimmungsbildes auf Seite der Firmen, während die Verbraucher optimistischer bleiben dürften: "Der Konsumtrend sollte auf dieser Basis stabiler bleiben als der Investitionstrend", meine Greil.Kommende Woche stünden in Deutschland am Montag das ifo-Geschäftsklima, am Mittwoch das GfK-Konsumklima sowie am Donnerstag die vorläufigen Inflationszahlen für Juni im Fokus. Die entsprechenden Inflationszahlen für den gesamten Euroraum würden am Freitag veröffentlicht. Daneben sei für den gesamten Währungsraum insbesondere das Wirtschaftsvertrauen am Donnerstag von Bedeutung.