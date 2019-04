Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Einkaufsmanager in der chinesischen Industrie hat sich im März verbessert, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Nicht nur sei der offizielle Index überraschend deutlich auf 50,5 Punkte gestiegen, auch der nicht staatliche Caixin-Index habe auf 50,8 Punkte zugelegt und befinde sich damit wieder im expansiven Bereich. Die Daten seien jedoch mit Vorsicht zu genießen. Da sich der Caixin-Index besonders auf kleine und private Firmen konzentriere, dürfte die deutliche Verbesserung der Beschäftigungs- und Produktionskomponente im März auf eine Normalisierung nach den langen Neujahrsfeierlichkeiten im Februar zurückzuführen sein. Der Anstieg des staatlichen Index könnte hingegen durch verstärkte Infrastrukturinvestitionen der Regierung getrieben sein.Um beurteilen zu können, ob die chinesische Wirtschaft wirklich den Startschuss für eine Erholung gegeben habe, bedürfe es nun einer Bestätigung durch harte Zahlen wie beispielsweise die Landverkäufe. Da diese rund 20 Prozent der Einnahmen der Zentralregierung ausmachen würden, habe ihr Rückgang Ende 2018 den Haushalt belastet. Die Anleger hätten sich gestern dennoch erleichtert gezeigt, hätten Rezessionssignale aus dem US-Rentenmarkt vor zwei Wochen doch globale Konjunktursorgen zurückgebracht. Gestärkt durch die gute Stimmung habe der Renminbi zwischenzeitlich um 0,3 Prozent gegenüber dem Euro zulegen können. (02.04.2019/ac/a/m)